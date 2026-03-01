Fira Circuit anuncia el primer programa de CircuitX de tecnología inteligente en motorsport

Ignasi Armengol, director general de Fira Circuit - FIRA CIRCUIT - JOB VERMEULEN

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fira Circuit (empresa que gestiona el Circuit Barcelona-Catalunya) ha presentado este domingo la primera edición de CircuitX, la iniciativa de socios tecnológicos para acelerar la adopción de tecnología móvil en el motorsport.

Será un programa de 3 años centrado en conectividad avanzada, datos y nuevas experiencias para los aficionados, y encabezado por Fira Circuit, GSMA Foundry y Mobile World Capital, los impulsores de CircuitX, que ya se presentó en el MWC 2025, informan Fira de Barcelona y el circuito este domingo en un comunicado.

Esta alianza pretende que el Circuit de Barcelona-Catalunya se convierta "en un escaparate tecnológico y en un centro de innovación en conectividad avanzada" para desarrollar vehículos conectados y autónomos, movilidad aérea, drones y nuevas aplicaciones tecnológicas vinculadas al entretenimiento.

JORNADA EN EL CIRCUITO

El programa ha empezado este domingo con una jornada de demostraciones en el circuito en Montmeló (Barcelona) y continuará esta próxima semana en el Hall 6 del MWC26, que se celebrará del lunes al jueves en Fira de Barcelona Gran Via.

La jornada, a la que ha asistido el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, ha consistido en mostrar en varios puntos del circuito proyectos de innovación para apoyar diferentes casos de uso de la tecnología.

Se han hecho demostraciones de datos de carrera en tiempo real, retransmisiones en directo, operaciones con drones de seguridad y vigilancia, experiencias inmersivas de realidad aumentada (RA) y virtual (RV), conducción remota de un vehículo a pista mediante redes 5G, y se ha exhibido un monoplaza de Fórmula E.

SOCIOS TECNOLÓGICOS Y DEMOSTRACIONES

Al Kamel, con apoyo de Semtech & Domo Broadcast Systems, ha mostrado como las redes de latencia ultrabaja mejoran las operaciones en las carreras, desde la detección inmediata de incidentes hasta las estrategias dinámicas.

Barcelona Dron Center ha presentado drones avanzados para monitorizar multitudes, responder a emergencias y garantizar la seguridad perimetral.

Elmo ha demostrado cómo controlar remotamente y en tiempo real vehículos a través de redes públicas 5G.

Ericsson ha mostrado redes privadas 5G seguras y de alto rendimiento, para posibilitar telemetría, retransmisiones de video y sistemas críticos de seguridad.

Fórmula E ha enseñado innovaciones en competición orientadas a la sostenibilidad, integrando conectividad para mejorar la telemetría y la implicación de los aficionados mediante el monoplaza Gen3 Evo de Fórmula E, con una aceleración de 0 a 96 km/h en 1,82 segundos.

Into Reality ha diseñado entornos interactivos de realidad aumentada y virtual, para carreras virtuales.

MatSing, impulsor de tecnología de antenas con lentes de RF, ha presentado su solución patentada que da cobertura inalámbrica de alta capacidad, permite comunicaciones en tiempo real y asegura la conectividad en cada rincón de un recinto.

NTT Data ha mostrado aplicaciones habilitadas por IA, incluidas soluciones que mejoran las operaciones y la seguridad, así como aplicaciones móviles que aprovechan datos en tiempo real y conocimientos impulsados por IA para experiencias digitales de los seguidores dentro y fuera del recinto.

Prospeed ha transmitido videos y un sistema de señalización, incluido el envío de datos de telemetría, desde un coche de seguridad de la Porsche Cup utilizado en la Porsche One-Make Series.

Telefónica ha sido la proveedora de la infraestructura 5G para todas las demostraciones en CircuitX y después en el MWC26.