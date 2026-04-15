La Global Sumud Flotilla zarpa este miércoles hacia Gaza, tras aplazar la salida por mala mar

Camps (Open Arms) asegura que gestionar la seguridad de tantos barcos y tripulantes es "complejo"

El barco de Open Arms de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La delegación catalana de la Global Sumud Flotilla (GSF) integrada por 40 personas ha zarpado
El barco de Open Arms de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La delegación catalana de la Global Sumud Flotilla (GSF) integrada por 40 personas ha zarpado - Lorena Sopêna - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 15 abril 2026 13:27
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BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han zarpado este miércoles desde Barcelona rumbo a Gaza con ayuda humanitaria, después de aplazar el domingo su salida por mal tiempo y mala mar.

La organización ha explicado que un total de 39 embarcaciones, además de los barcos de Open Arms y Greenpeace, zarpan en el primer tramo de la travesía por el Mediterráneo hasta Sicilia, donde se reunirán con las delegaciones de Francia e Italia.

ÒSCAR CAMPS

En declaraciones a Europa Press, el fundador de Open Arms, Òscar Camps, ha explicado que el temporal ha amainado, pero que todavía no ha escampado del todo, y ha afirmado que gestionar la seguridad de tantos barcos y más de 1.000 tripulantes es "complejo".

"No es nada fácil, así que nosotros damos apoyo en la parte logística y en la parte técnica y en la emergencia, si ocurre", y ha dicho que la intención de la flotilla es poner de nuevo el foco mediático en lo que sucede en Gaza, porque creen que ha pasado a segundo plano.

Camps, que participará en la misión, ha afirmado que más de 700 personas han perdido la vida desde la entrada en vigor del alto al fuego y que conviene no olvidar que el gobierno de Israel de Benjamin Netanyahu está perpetrando un "genocidio" contra el pueblo gazatí.

Ha pedido a los políticos pasar de las palabras y de las "buenas intenciones" a la acción, y ha dicho que parece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere dar la vuelta a la situación, aunque advierte de que Europa ya va tarde, según él.

AYUDA A CUBA

Camps ha defendido abrir vías, como la marítima, para que entre ayuda humanitaria en Gaza y ha recordado que Open Arms también ha promovido la iniciativa 'Rumbo a Cuba' para enviar una flotilla de ayuda humanitaria en mayo de este 2026.

El objetivo de la misión a Cuba es llevar energía solar al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana, para mitigar la crisis energética derivada del bloqueo de Estados Unidos y busca recaudar 100.000 euros para financiar la iniciativa.

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