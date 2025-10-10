Gobierno, Generalitat y Barcelona colaboran con la Fraunhofer Gesellchaft en un centro de teragnosis

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el presidente de Fraunhofer-Gesellschaft, Holger Hanselka, han firmado este viernes el acuerdo para el despliegue del Centro Fraunhofer para la Teragnosis Aplicada (Fraunhofer Cat) en el Parc Científic Barcelona.

El centro, el primero de la institución en España, contará con una financiación global de 26,5 millones de euros, de los cuales la Generalitat aportará 14 millones; el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 4,5 millones; y el Ayuntamiento de Barcelona, 8 millones.

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha explicado que el centro busca ser un "puente entre la ciencia y la sociedad" a través de la investigación en teragnosis, que permite hacer la medicina más personalizada y precisa.

El presidente de Fraunhofer-Gesellschaft, Holger Hanselka, ha dicho que la innovación es "más esencial" que nunca, ya que permitirá dar respuesta, en sus palabras, a las transformaciones profundas de la sociedad como los cambios geopolíticos, la incerteza económica y el cambio climático, entre otros.

Ha defendido trabajar conjuntamente a nivel local, regional y nacional, ya que cree que es el modelo "del futuro de Europa", así como ha afirmado que esto es un punto de inicio pero ahora se deberán producir resultados a partir de las ideas.