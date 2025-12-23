El Govern aprueba un nuevo modelo de gobernanza educativa "más descentralizado"

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, a su llegada a una rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, en el Palau de la Generalitat, a 23 de diciembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado este martes el nuevo modelo de gobernanza educativa, que supone desplegar uno de los supuestos de la Ley de Educación de Catalunya (LEC), que quiere mejorar la calidad educativa con un modelo "más descentralizado" y que quiere fortalecer el papel de los municipios y los entes locales en la gestión educativa, optimizar recursos y garantizar la equidad.

La Generalitat ha señalado que, a través de este nuevo modelo, quiere una mejora en la calidad y equidad del sistema educativo, más eficiencia en la gestión educativa local, fortalecer la relación Generalitat-mundo local y adaptarse mejor a las necesidades cambiantes de los territorios, informa tras el Consell Executiu.

El plan se iniciará de forma experimental en cinco zonas: L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Vic (Barcelona) y las poblaciones de su corona, Aran (Lleida), El Prat de Llobregat (Barcelona) y Urgell-Tàrrega (Lleida).

El plan se dotará de una Comisión institucional de dirección y seguimiento de la zona de gobernanza educativa y la Coordinación de la zona de gobernanza educativa.

Ambas estarán formadas por representantes territoriales de la Conselleria de Educación y Formación Profesional y del mundo local y se reunirán periódicamente para hacer un seguimiento del proyecto de actuación de la zona de gobernanza educativa.