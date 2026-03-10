El Govern no prevé que Hacienda convoque el CPFF antes del debate de totalidad de Presupuestos

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

El Govern no prevé que el ministerio de Hacienda convoque antes del 20 de marzo, fecha del debate de totalidad de los Presupuestos de la Generalitat en el Parlament, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debería abordar el nuevo modelo de financiación autonómico y la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, principal reivindicación de ERC para su apoyo a las cuentas.

"No se prevé un Consejo de Política Fiscal. Ni lo hemos pedido ni está previsto, previo a la votación de las enmiendas a la totalidad", ha dicho la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Sin embargo, ha defendido Paneque, esto no significa que el Gobierno y el Govern no estén comprometidos con el acuerdo con los republicanos para la investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"El Gobierno de España, el presidente Sánchez y la propia ministra han firmado también un compromiso con ERC, han dicho que lo cumplirán, y más allá de las dificultades que puedan señalar, como las que señalamos nosotros desde el Govern, el compromiso está ahí", ha asegurado.

Ha descartado que las dificultades se justifiquen por las convocatorias electorales en Castilla y León y Andalucía: "No es que se esté buscando un momento oportuno, sino que hay elementos que deben superarse y que hace que nos alarguemos en el calendario", y ha citado la necesidad de muscular la Agència Tributària de Catalunya (ATC) o la necesidad de mayorías en el Congreso de los Diputados.

"QUEDAN DÍAS"

Desde el Govern aseguran que siguen trabajando con ERC para que no prospere su enmienda a la totalidad a los Presupuestos y que "quedan días" para conseguir un acuerdo, que ha insistido en que depende del Parlament.

"Esto depende sólo de nosotros, depende de los grupos parlamentarios que tenemos presencia en el Parlament, no depende de otra cosa y, por tanto, extendamos a ERC para que esto sea posible", y se ha referido a la situación geopolítica y a las dificultades de gobernar sin unas cuentas en vigor.

Sobre si habrá una reunión formal entre Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, antes del debate de totalidad (que se celebrará el 20 de marzo), ha dicho que no está previsto, pero que ambas partes siguen trabajando.

ACUERDOS PREVIOS CON ERC

Paneque ha argumentado que el compromiso del Gobierno y del Govern con el IRPF es real por el hecho de que ya se ha cumplido en otros ámbitos como el traspaso de Rodalies o el nuevo modelo de financiación autonómica: "Pensamos que no hay elementos que contradigan la necesidad de que se aprueben".

"De todos los acuerdos firmados con Esquerra Republicana, más del 70% están iniciados y muchos de ellos finalizados y ejecutados. Por tanto, no es que decimos que cumpliremos, es que cumplimos y trabajamos para hacerlo factible y posible", ha defendido.

INCREMENTOS SALARIALES

Preguntada por si acuerdos de incrementos salariales con los docentes o con los Mossos d'Esquadra se podrán cumplir sin unas nuevas cuentas públicas, ha respondido que trabajan con el único escenario de tenerlas, pero que lo acordado en estos ámbitos se cumplirán: "Es un acuerdo del Govern y, por tanto, se cumplirá como todos los demás".

También cumplirán, ha asegurado, en la limitación de las compras especulativas de vivienda, como acordaron con los Comuns e insistieron el lunes los de Jéssica Albiach porque "no hay un impacto presupuestario relevante" en impulsar la medida, y trabajarán con ERC, y si pueden también con la CUP, para que salga adelante la medida.