El Govern presenta en Tokio (Japón) su estrategia climática para fomentar la cooperación en Asia

Encuentro de líderes de la de la Global City Network for Sustainability (G-NETS). - GENERALITAT

BARCELONA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Asuntos Europeos, Multilaterales y de Cooperación al Desarrollo del Govern, Agustí Fernández de Losada, ha participado en la cumbre de la Global City Network for Sustainability (G-NETS) Leaders Summit 2026 en Tokio (Japón) para presentar la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de Catalunya 2030 (ESCACC30), un documento sobre las políticas de adaptación al cambio climático que impulsa el Govern.

Durante su intervención en la cumbre, Fernández de Losada ha destacado que "la resiliencia climática depende de la capacidad de las regiones en la articulación territorial", poniendo como ejemplo la gestión de la sequía, la seguridad hídrica y la prevención de incendios en el contexto catalán, informa un comunicado del Govern.

La delegación de la Generalitat también se ha reunido con autoridades del Gobierno Metropolitano de Tokio y de las prefecturas de Kioto y Osaka para presentar la Estrategia Asia 2025-2030, que prioriza a Japón como socio estratégico en ámbitos como la innovación tecnológica.

Previamente, la directora general de Asuntos Multilaterales, Clelia Colombo, mantuvo una agenda institucional en Corea del Sur con representantes de Seúl, Daejeon y la asociación GAROK para explorar colaboraciones en movilidad, promoción económica y programas de intercambio académico.

La misión en Asia ha concluido con encuentros en Busan y Gyeonggi-do (Corea del Sur) centrados en salud pública y sectores de tecnología como los semiconductores, la inteligencia artificial y el hidrógeno verde.