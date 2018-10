Herrera (Aeban) sostiene que los padrinos inversores "están creciendo muy rápido" en España

Publicado 26/02/2018 19:45:07 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Aeban, José Herrera, ha sostenido que los padrinos inversores "están creciendo muy rápido" en España, en una mesa redonda sobre financiación celebrada en el Four Years From Now (4Y4N), plataforma de negocios que tiene lugar desde este lunes al 28 de febrero en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Herrera ha destacado la presencia de jóvenes entre la comunidad de éstos "padrinos" y ha alabado la tendencia que tienen de invertir en carteras con más de cinco empresas diferentes.

Para el presidente de Aeban, la asociación de padrinos inversores de España, es muy importante que las empresas emergentes opten por internacionalizarse y busquen financiación fuera del país, apuestas para las que tienen que remarcar que la producción española es más barata que en otros lugares.

Herrera ha estado acompañado en la mesa redonda por la directora de Financiación del Icex, María Jesús Fernández, y el director de Ascri, José Zudaire, entre otros ponentes.

Tanto Herrera como Zudaire han agradecido la presencia de empresas como Cabify en España para motivar a otros inversores y el director de Ascri ha añadido que espera ver pronto en España más compañías, con el consiguiente modelo de producto para inversores que suponen.