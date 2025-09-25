Identificado el cuerpo de una mujer hallado hace 20 años en Viladecans (Barcelona)

Archivo - Foto de archivo de un coche de Policía - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado identificar el cadáver de una mujer que fue hallado por un taxista el 3 de julio de 2005 en Viladecans (Barcelona) con indicios de violencia, y cuyo caso ha estado sin resolver durante casi dos décadas, informa este jueves en un comunicado.

La identificación de la apodada 'La mujer de rosa' se ha conseguido tras varios cotejos de material identificativo recibido por la OCN Interpol Madrid desde la OCN de Ankara (Turquía), en la que se informaba de la posible coincidencia de unas impresiones dactilares que estaban registradas en las bases de datos turcas, correspondientes a una mujer de 31 años de origen ruso.

Una vez recibidas las huellas por parte de la Sección de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica, se llevó a cabo el estudio y cotejo corroborando la identidad de esta mujer, que contaba con 31 años de edad en el momento de su fallecimiento.

Se trata de la segunda identificación realizada por agentes españoles desde el inicio de una campaña coordinada por Interpol, que trata de resolver 46 casos de mujeres fallecidas pendientes de identificar.