Illa afirma que se activarán los "recursos necesarios" para afectados por el temporal en Tarragona

Dos vehículos arrastrados por las fuertes lluvias en el Camping Alfacs, en Alcanar (Tarragona) - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

Insiste en no "dar por cerrado" el episodio ante la previsión de lluvias intensas esta tarde

ALCANAR (TARRAGONA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que se activarán "todos los recursos necesarios" para dar respuesta a las demandas de los principales municipios de las comarcas del sur de la provincia de Tarragona, que han quedado afectados tras el fuerte episodio de lluvias de este fin de semana.

En declaraciones en TV3 este lunes en Tortosa (Tarragona) recogidas por Europa Press, Illa ha insistido en no "dar por finalizado" el episodio de precipitaciones, por lo que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) se reunirá de nuevo este mediodía para valorar la previsión de lluvias intensas a partir de esta tarde.

Illa también ha puesto en valor el "clima de colaboración" entre administraciones como los ayuntamientos, Consells Comarcals, la Diputación y la Generalitat, después de reunirse con algunos de los alcaldes de localidades afectadas.

En este sentido, ha apuntado a la "solidaridad y el espíritu de trabajo conjunto" que se ha producido entre los municipios más afectados por las lluvias, algo que, según él, es lo que espera la ciudadanía.

DALMAU VISITA LA RÀPITA Y ALCANAR

Por su parte, el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha visitado los municipios de La Ràpita y Alcanar (Tarragona) junto al secretario Secretario de Gobiernos Locales del Govern, Xavier Amor.

"Desde el Govern, todo nuestro apoyo y compromiso con las personas afectadas y un gran agradecimiento por el trabajo de los ayuntamientos y los equipos de emergencias", ha explicado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.