Illa asegura que es tarea de los gobiernos "poner límites" a la especulación en vivienda

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante la presentación del informe 'Vidas Futuras', en el Disseny Hub Barcelona, a 28 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que es tarea de los gobiernos "poner límites" al poder desenfrenado del dinero, a la codicia y poner límites a la especulación en temas como la vivienda.

Así se ha expresado en su intervención en la presentación del informe 'Vidas futuras' este lunes en un acto en el Disseny Hub Barcelona, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el alcalde, Jaume Collboni.

Las instituciones, ha dicho Illa, tienen la obligación de trabajar por el bien común, lo que pasa por poner límites: "Límites al poder desenfrenado del dinero, límites al poder desenfrenado de la codicia, límites, por decirlo con todas las palabras, a la especulación. Es necesario poner límites. Y esto también es tarea de los gobiernos".

Ha sostenido que el acceso a la vivienda es una prioridad del Govern, como también del Gobierno y del Ayuntamiento, cuestión que es de "actualidad desgarradora", en referencia implícita al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con discapacidad que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro.

Y ha añadido que el Govern está "del lado de las personas vulnerables" en vivienda y en todas las materias, y que seguirán dando pasos en este sentido.

Han asistido al acto también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; las conselleras de Educación y FP e Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Esther Niubó y Eva Menor, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades.

CAMBIO CLIMÁTICO, DEMOGRAFÍA E IA

Más allá de la vivienda, Illa ha considerado necesario reflexionar sobre el futuro y ha situado tres temas que marcarán, a su parecer, los próximos años: el cambio climático, la demografía y la tecnología, con el foco puesto en la inteligencia artificial.

Sobre este último tema, ha afirmado que es necesario regularla para que no quede en manos de empresas privadas que se mueven con la lógica del mercado y la lógica privada: "No es neutra; la tecnología debe tener una gobernanza que asegure que se pone al servicio del bien común".

Y en este sentido, ha defendido que el despliegue de la IA no puede ir en detrimento de una reducción de las rentas del trabajo: "Tienen que aumentar las rentas del trabajo y no las rentas del capital", y que aporte a la mejora de la sanidad, la educación y los puestos de trabajo.