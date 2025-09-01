Illa y Puigdemont se reúnen este martes en Bruselas por primera vez, tras el aval a la amnistía

Archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 10 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Govern lo enmarca en la "normalidad institucional" y Junts descarta que impulse las negociaciones con el PSOE

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunirán este martes en Bruselas (Bélgica), en el que será el primer encuentro en persona entre ambos, y tras el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Amnistía, que todavía no se le ha aplicado a Puigdemont.

La cita será a las 16.15 horas, en la sede Delegación del Govern ante la Unión Europea, a puerta cerrada, y se producirá algo más de un año después desde que Illa asumiera la presidencia de Catalunya, en lo que el Ejecutivo enmarca en las reuniones que ha mantenido el presidente con sus antecesores en el cargo y como muestra de "normalidad institucional".

Illa ha defendido reunirse en este momento con Puigdemont porque el TC ya ha avalado la amnistía, ha explicado que ha sido a iniciativa suya, y que lo hace para mandar un mensaje en favor del diálogo: "Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche", ha explicado este lunes.

Por su parte, Junts ha criticado, en palabras de su secretario general, Jordi Turull, que la reunión llega tarde, y ha augurado que no ayudará en las negociaciones con el PSOE: "Yo creo que no, porque si alguna experiencia tenemos es que el presidente Illa es un obediente sin ningún criterio propio", ha afirmado.

La reunión coincidirá con el viaje que Illa hará este martes a la capital comunitaria para asistir a la inauguración de una exposición que acoge el Parlamento Europeo sobre el milenario que cumple este año el Monestir de Montserrat, bajo el título 'Montserrat, un milenio: una contribución benedictina a la construcción de Europa'.

"AMNISTÍA POLÍTICA"

Desde el aval del Tribunal Constitucional a finales de junio a la amnistía, Illa ha reclamado al poder judicial en distintas ocasiones --la última, el pasado viernes-- que la aplique con celeridad a todos los líderes políticos, y tras anunciar la reunión con Puigdemont, afirmó que le hubiera gustado que se celebrase en el Palau de la Generalitat.

Desde Junts, durante este tiempo, han exigido que, si los tribunales no le aplicaban la amnistía a Puigdemont, el PSOE y el PSC le aplicaran una "amnistía política", es decir, normalizaran sus relaciones con él, y se reunieran directamente.

Será la primera vez que ambos dirigentes se reúnen en persona --cuando Puigdemont era presidente, el líder de los socialistas catalanes era Miquel Iceta-- aunque sí que han mantenido, interlocución telefónica al menos en una ocasión, cuando Puigdemont llamó como gesto de cortesía a Illa para felicitarle por su investidura, en una jornada marcada por su retorno fugaz a Catalunya.

REUNIONES CON EXPRESIDENTES

Entre septiembre y octubre de 2024, en sus tres primeros meses al frente de la Generalitat, Illa recibió en el Palau de la Generalitat, por este orden, a los expresidentes José Montilla, Jordi Pujol, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès, en una ronda de reuniones en la que no incluyó Puigdemont, argumentando que se trataba de un líder todavía en activo.

No se reunió tampoco con Puigdemont en sus dos viajes a Bruselas, el primero en noviembre, el segundo en febrero, cosa que le valió el reproche de Junts y del propio Puigdemont: "Sé que le incomoda, porque estoy en el exilio también por la responsabilidad del PSC en la represión", afirmó entonces.

Tampoco durante su etapa como ministro de Sanidad, ni cuando fue líder de la oposición en el Parlament, entre 2021 y 2024, mantuvieron ningún encuentro personal.

INTERLOCUCIÓN CON EL PSOE

Junts y el propio Puigdemont sí que ha mantenido interlocución, y desde antes de que Illa fuera presidente, con representantes del PSOE, a raíz de los acuerdos para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concretamente con el exsecretario de organización socialista Santos Cerdán y con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tanto Junts como el PSC y el PSOE han desvinculado la visita de Illa a Puigdemont de una eventual futura reunión de Puigdemont con Sánchez, y de las negociaciones para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).