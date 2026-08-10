Illa traslada el "apoyo y solidaridad" de Catalunya con Colombia tras el terremoto

Imagen de archivo - El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una rueda de prensa - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado el "apoyo y solidaridad de Catalunya con el pueblo colombiano" tras el terremoto de 7,4 en la escala de Richter que ha sacudido el noroeste del país, con epicentro cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

"Muy pendiente del fuerte seísmo que ha afectado a varias regiones de Colombia", ha escrito en un mensaje en 'X' este lunes por la tarde, recogido por Europa Press.

Ha asegurado que está en contacto con la Delegación de Catalunya en los Estados Andinos, así como con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, "para seguir de cerca la situación de los catalanes y catalanas residentes en el país y de cualquier afectación".