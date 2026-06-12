El IPC sube hasta el 3,1% en mayo en Catalunya

Archivo - Un tenderete de dulces en la Feria de Reyes de la Gran Vía en Barcelona- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Es la octava comunidad donde menos han subido los precios, junto a Aragón

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 3,1% en mayo respecto a un año antes, una décima por encima respecto a abril (3%), según datos de este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 3,2%, igual que el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente subió dos décimas, hasta el 3%, respecto al cuarto mes del año.

La tasa catalana se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Madrid (+3,8%), Cantabria (+3,7%), Galicia (+3,5%), Baleares (+3,4%) y Castilla-La Mancha (+3,3%), mientras que en Extremadura (+2,5%) y Ceuta (+2,4%) fue donde menos subieron los precios.

Los precios que más subieron en mayo en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron los de transportes (+6,3%), seguros y servicios financieros (+5,7%), restaurantes y alojamiento (+5%) y cuidado personal y otros (+3,5%),

Crecieron en menor medida los precios de muebles y artículos del hogar (+1,4%), vivienda (+1%), e información y comunicaciones (+0,8%), y bajaron en vestido y calzado (-0,9%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en mayo se situó en el 3,5% en Girona, el 3,4% en Lleida, el 3,2% en Tarragona y en el 3% en Barcelona.

Respecto al mes anterior, los precios subieron un 0,2% en Barcelona, Girona y Tarragona, mientras que se mantuvieron en Lleida.