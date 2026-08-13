El IPC sube hasta el 3,5% en julio en Catalunya

Archivo - Tienda de venta de harinas, legumbres, frutos secos a granel, especias y hierbas de importación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Catalunya subió hasta el 3,5% en julio respecto a un año antes, tres décimas por encima respecto a junio (3,2%), según datos de este miércoles del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 3,6%, cuatro décimas más que en el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente incrementó una décima, hasta el 3%, respecto al sexto mes del año.

La tasa catalana se situó una décima por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Cantabria (+4,3%), Galicia (+4,1%), Baleares (+3,9%), Madrid (+3,9%) y Castilla y León (+3,8%), mientras que en Ceuta (+2,7%) y Extremadura (+3%) fue donde menos subieron los precios.

Los precios que más subieron en junio en Catalunya respecto al mismo mes de un año antes fueron restaurantes y alojamiento (5,2%), transporte (5,1%), vivienda (5%), seguros y servicios financieros (3,9%) y cuidado personal y otros (+3,9%).

Crecieron en menor medida los precios de sanidad (1,2%), muebles y artículos del hogar (1,5%), e alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,1%), y bajaron en vestido y calzado (-1,7%).

POR PROVINCIAS

Por provincias, la variación interanual del IPC en julio se situó en el 3,4% en Girona, el 3,1% en Tarragona, el 2,8% en Lleida y el 2,7% en Barcelona

Respecto al mes anterior, los precios subieron un 0,5% en Girona, un 0,3% en Tarragona, un 0,2% en Barcelona y un 0,1% en Lleida.