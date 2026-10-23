Junqueras celebra la amnistía a los CDR: "Nunca deberían haber sido acusados de terrorismo"

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante el acto organizado por Esquerra Republicana de Catalunya por la Diada, a 11 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Cada año la Diada recuerda la caída de Barcelona ante las tropas - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha celebrado que la Audiencia Nacional haya decidido aplicar la ley de amnistía a 12 miembros de los CDR: "Nunca deberían haber sido acusados de terrorismo, perseguidos ni encarcelados".

En un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, el dirigente republicano ha aplaudido que, con esta decisión, la justicia se abre paso, "pero nada borrará el sufrimiento vivido", ha añadido.

Este viernes, la Audiencia Nacional ha archivado la causa a los procesados por un presunto delito de terrorismo, al aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la de la ley de amnistía al 'procés', declarando el sobreseimiento libre de las actuaciones "por extinción de su responsabilidad penal".