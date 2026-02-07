Junqueras (ERC) sobre Rodalies: "Defendemos que debe haber dimisiones y que debe haber soluciones"

Principio de la manifestación - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido responsabilidades sobre el funcionamiento de los trenes en Catalunya: "Defendemos que debe haber dimisiones y que debe haber soluciones".

Lo ha declarado a los periodistas este sábado por la tarde junto a la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, antes de empezar la segunda manifestación del día en Barcelona contra el funcionamiento de Rodalies en Catalunya.

"Hace muchos años, muchas décadas, que Catalunya padece una infrafinanciación evidente, un trato humillante que afecta al conjunto de la población", ha dicho, y ha añadido que los trenes son un ejemplo evidente.