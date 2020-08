Junqueras sobre la marcha de Juan Carlos I: "La España irreformable y corrupta de siempre"

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha criticado este lunes que el Gobierno y los tribunales permitan a Juan Carlos I abandonar España sin dar explicaciones sobre sus presuntas irregularidades: "La España irreformable y corrupta de siempre".

"La ley es igual para todos. Por eso el rey permite que su padre corrupto se vaya y no dé explicaciones, el Gobierno mira a otro lado y los jueces del Supremo pasan porque el emérito no es independentista", ha recriminado en un tuit recogido por Europa Press.

En declaraciones enviadas a los medios, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sostenido que el Rey emérito no abandona España, sino que huye, y ha argumentado que se le debería haber retirado el pasaporte: "La buena noticia es que España tiene un ladrón menos pero la mala es que no acabará en Soto del Real, sino en un chalet de República Dominicana. Es una tradición familiar, no será el primero ni el último de los borbones que se fuga perseguido por su mala gestión y sus corruptelas".