Junqueras ve "excelente" su relación con Puigdemont y espera que Junts vea bien la financiación

El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa, en la sede de ERC, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junqueras ha informado sobre el acuerdo llevado a cabo con el PSC para presentar una presupuestos de la Generalitat p - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha definido como "excelente" su relación con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, con quien asegura que se ha visto 3 veces en los últimos 6 meses, y ha asegurado que espera que Junts vea bien el nuevo modelo de financiación y la cesión del IRPF y que, por tanto, vote a favor en el Congreso.

"Por mi parte, excelente. Por parte de él supongo que también, no lo sé", ha afirmado al ser preguntado en una entrevista este miércoles en Rac1 recogida por Europa Press por cuándo fue la última vez que hablaron Puigdemont y él.

Sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, Junqueras ha asegurado que la no aplicación de esta norma "se supera a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", y a través de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y ha descartado pedir un indulto para que se le retire la inhabilitación.

Preguntado por si los socialistas tendrán incentivos para ceder el IRPF a Catalunya después de haber conseguido el apoyo de ERC a los Presupuestos catalanes, Junqueras ha respondido que insistirán y trabajarán para que eso pase: "Si todo el mundo nos ayudase, seguro que sería un poco más rápido y quizás un poco más fácil", ha dicho en alusión a los grupos parlamentarios en el Congreso.

"Yo espero que nadie ponga trabas y que esto pueda ser una realidad en los próximos meses", ha afirmado en relación a una posible postura en contra por parte de Junts y del PNV, tras lo que también ha recordado que el PSOE se comprometió a transferir esta competencia, a través de la exministra de Hacienda María Jesús Montero y del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

CRÍTICAS INTERNAS

El líder republicano ha asegurado que no le preocupa que la diputada en el Parlament del Jovent Republicà, Mar Besses, rompa la disciplina de voto y se oponga a los Presupuestos catalanes si así lo decide la organización juvenil, crítica con el pacto con los socialistas.

"Pueden pasar muchas cosas en esta vida que normalmente no pasan y que probablemente no pasarán", ha afirmado al ser preguntado por si habría consecuencias en el caso de que Besses rompiera la disciplina de voto si así lo decide el Jovent Republicà, cuyo Consell Nacional se reúne este miércoles por la tarde para valorar el acuerdo presupuestario.