Un juzgado de Barcelona amnistía a 13 policías acusados de maltratar a una detenida en 2019

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona ha acordado amnistiar a 13 agentes de la Policía Nacional acusados de detención ilegal, contra la integridad moral y tratos vejatorios y degradantes a una detenida en el marco de las protesta del 18 de octubre de 2019, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes del 'procés'.

En el auto, que ha avanzado 'El Periódico' y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza sostiene que los delitos de detención ilegal y amenazas "entrarían dentro del ámbito de la aplicación de la amnistía".

En lo referente al delito contra la integridad moral, además de que tanto la Fiscalía y las defensas de los acusados no vieron indicios de su comisión al no haberse acreditado las expresiones injuriosas, "no superan el mínimo de gravedad exigido por la Ley Orgánica y pueden ser amnistiados".

Las representaciones procesales de los investigados la Fiscalía entienden que los hechos "entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Amnistía y que, en consecuencia, procede a acordar el sobreseimiento libre de la causa y la extinción de responsabilidad penal".

CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL

Respecto a la detención, la acusación particular sostiene que, presuntamente, se habría cometido un delito de detención ilegal cometida por un funcionario público, un delito de amenazas y un delito contra la integridad moral.

No obstante, el auto recoge que, atendidas las diligencias practicadas, "no existen indicios suficientes de su comisión", ya que además se practicaron declaraciones de varios testigos presentes durante la detención, donde uno de ellos declaró no haber observado ninguna situación de violencia, textualmente.