Libertad con cautelares para el detenido en Tortosa (Tarragona) por 2 agresiones sexuales a menores

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza 4 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Tortosa (Tarragona) ha dejado en libertad con medidas cautelares al monitor de 23 años del casal deportivo Win Tortosa detenido por presuntamente cometer 2 agresiones sexuales a menores de edad.

La jueza ha dictado la prohibición de aproximarse a los menores y de comunicarse con ellos, y prohibición de acudir en el centro deportivo durante 3 meses, informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este miércoles.

La causa está abierta por el delito de agresión sexual sin penetración a menores de 16 años y el joven tendrá que comparecer en el juzgado siempre que sea requerido.

La detención se produjo este martes sobre las 13.15 horas tras recibir el aviso de dos agresiones sexuales, una consumada y otra en grado de tentativa.

En un comunicado el Ayuntamiento aseguró que realizará todo el acompañamiento y apoyo que sea necesario a la familia denunciante y al resto de familias usuarias del casal deportivo Win Tortosa, para velar así por el bienestar emocional de los infantes y del resto de monitores.