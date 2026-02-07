Llach (ANC) reivindica la independencia como "única solución" ante la situación de Rodalies

Manifestación en Barcelona contra la situación de Rodalies - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, ha reivindicado la independencia como "única solución" ante la situación de la red ferroviaria de Rodalies en Catalunya.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de la manifestación convocada este sábado a mediodía en Barcelona por la ANC y el Consell de la República (CdRep) en la que ha criticado que el Estado tiene un "trato colonial" con Catalunya.

Llach se ha mostrado satisfecho por la convocatoria de esta manifestación: "Quiere ser una señal definitiva de que ya basta con las humillaciones que el Estado español nos impone continuamente", ha sentenciado.