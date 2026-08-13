Lleida cifra en 2 millones el impacto económico del eclipse en la ciudad

Imagen del eclipse solar total en Lleida. - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lleida ha cifrado en 2 millones de euros el impacto económico del eclipse solar total en la ciudad, de los cuales 300.000 euros corresponden a la actividad hotelera, que ha alcanzado el 100%, informa en un comunicado este jueves.

El consistorio ha hecho un balance "muy positivo" de la jornada en la ciudad, uno de los principales puntos de observación del fenómeno el miércoles, y por el que se activó un dispositivo de movilidad y seguridad compuesto por 200 profesionales.

La alcaldesa accidental, Cristina Morón, ha destacado tanto el trabajo de los equipos del dispositivo como el comportamiento de la ciudadanía, y valorado que el ayuntamiento tiene capacidad para organizar eventos como el eclipse y "otros más grandes".