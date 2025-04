López desea que no haya guerra comercial pero asegura que la UE responderá "de forma proporcional"

Sobre las palabras de Montero sobre Alves: "Se puede opinar de las sentencias y respetar la justicia"

LLEIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha deseado que no haya una guerra comercial ante los aranceles que tiene previsto anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero ha asegurado que la UE responderá "de forma proporcional".

En una rueda de prensa este miércoles junto con el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha sostenido que "nadie gana en una guerra comercial", y ha señalado que es una decisión equivocada, ya que considera que provocará inflación.

"Una guerra comercial no reduce la inflación. La aumentará más en todo caso porque va a aumentar los precios. Por tanto, desde la prudencia y a la espera de lo que diga el Gobierno norteamericano, nosotros no queremos alimentar ninguna guerra comercial", ha insistido López.

Ha recordado el posicionamiento de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "que ha dicho que Europa escuchará, verá y responderá de forma proporcional" con las herramientas que tiene la UE, y ha insistido en que ojalá no se llegue a este punto.

CASO ALVES

López se ha referido también a la rectificación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, en sus palabras sobre la sentencia absolutoria a Dani Alves: "Se puede opinar de las sentencias y respetar la justicia y tener una opinión. Yo he opinado muchas veces sobre muchas sentencias. Y no he cambiado mi opinión", ha valorado.

"Queda mucho por hacer en materia de lucha contra la violencia de género. Queda mucho por hacer todavía, queda mucho camino por andar en materia de concienciación también de los jueces, o de algunos jueces", ha añadido.