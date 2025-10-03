Manifestantes en apoyo a la Global Sumud Flotilla prevén acampar en Barcelona "permanentemente"

Acampada cerca de la plaza de la Carbonera de Barcelona en apoyo a la Global Sumud Flotilla - EUROPA PRESS

Pasan su primera noche en la plaza de la Carbonera, donde finalizarán las manifestaciones

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada en apoyo a la Global Sumud Flotilla, que empezó esta pasada noche tras la manifestación en la plaza de la Carbonera de Barcelona, y que ha concentrado unos 130 manifestantes, según datos de la organización, prevé establecerse "permanentemente" hasta, como mínimo, el 15 de octubre, cuando hay convocada una huelga por parte de CC.OO. y UGT a favor de Palestina.

Según ha explicado uno de los miembros de la organización de la acampada a Europa Press, este jueves por la noche se celebró una asamblea de todos los asistentes para organizar el espacio, que cuenta con diversas carpas donde realizan tareas concretas.

Concretamente, en el espacio hay una veintena de tiendas de campaña y un punto de bienvenida para explicar a la ciudadanía los motivos por los cuales acampan; también se ha ubicado una carpa para la gestión comunicativa, donde preparan la comunicación en redes para futuras concentraciones, así como un puesto de comida popular y otro de sanitario.

NOCHE "TRANQUILA"

Por otro lado, desde la organización explican que han pasado una noche "tranquila", y antes de acampar establecieron contacto con los Mossos d'Esquadra con tal de que la acampada no obstaculizara el paso.

Por parte del Ayuntamiento, fuentes municipales explican a Europa Press que no tienen un recuento oficial del número de personas, y añaden que el consistorio hará un seguimiento y evaluará la situación a lo largo de las próximas horas.

MANIFESTACIONES

Tras las concentraciones de este jueves después de la interceptación de la Flotilla el miércoles, esta mañana ha empezado otra manifestación estudiantil desde plaza Universitat, convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) y CGT.

En este sentido, se prevé que tanto la de esta mañana como la que está convocada para las 18.30 horas de este viernes finalicen su recorrido en la plaza de la Carbonera, donde los organizadores esperan "la llegada de miles de manifestantes", han explicado.