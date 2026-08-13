La mediación de seguros privados en Catalunya generó 900 millones de euros en 2025 (+7,64%)

Los seguros privados en Catalunya - GENERALITAT

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector de la distribución tradicional de seguros privados en Catalunya cerró 2025 con un volumen de negocio de 906,14 millones de euros en primas intermediadas, un 7,64% más que el año anterior, informa el Govern en un comunicado este jueves.

De éstos, 807,12 millones proceden de No Vida y 99,02 millones de Vida, con crecimientos por encima del total registrado en el ejercicio anterior del 7,75% y el 6,78%, respectivamente: los seguros de coches, asistencia sanitaria, multirriesgo del hogar, comunidades, comercio, industriales, seguros agrarios y responsabilidad civil general, representan un 89,60% del total de la actividad de No Vida.

Estos son algunos de los datos que se pueden encontrar en 'El informe anual de la Documentación Estadística y Contable (DEC)' que cada año publica la dirección general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat.

Este documento se elabora a partir de la información facilitada por los 465 corredores de seguros y los 81 agentes de seguros vinculados inscritos en Catalunya, que han ejercido su actividad durante el ejercicio 2025 bajo la supervisión de la Generalitat.

El subdirector de Entidades Aseguradoras y Mediadores de la Generalitat, Xavier Erbàs, valora positivamente los datos registrados durante 2025: "Junto con el incremento de un 7,64% del volumen total de cartera respecto a 2024, cabe destacar el buen comportamiento de la nueva producción que crece un 9,72%".

Además, según explica el propio Erbàs, el sector ha logrado mantener una "tendencia positiva" durante el quinquenio 2021-2025 con una cartera media anual de 869 millones de euros.