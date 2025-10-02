Miles de personas se manifiestan en Barcelona tras la interceptación de la Flotillla

Cientos de personas durante la concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, en la Plaza de la Carbonera de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

Intentan avanzar por la Ronda Litoral, pero una barrera de Mossos se lo impide

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han concentrado a las 18.00 de este jueves en la plaza de la Carbonera, en el tramo final del Paral.lel en señal de rechazo a la interceptación de la Global Sumud Flotilla por el Ejército Israelí el miércoles.

A esa hora, a los manifestantes concentrados en la plaza se ha unido una columna que portaba una pancarta con el mensaje "Els barris de la zona Nord amb la resistencia palestina" que ha llegado por el passeig Josep Carner, con la intención de entrar en la.

Lo han hecho al grito de "Boicot Israel", clamando que lo que pasa en la Franja de Gaza no es una guerra, sino y genocidio y portando banderas de Palestina.

A esta columna se ha unido otra procedente de Las Ramblas y han avanzado juntas gritando "Israel asesina, Europa patrocina" y han confluido en la plaza de Les Drassanes con una tercera que ha descendido por el Paral.lel.

Un grupo numeroso de manifestantes, algunos de ellos encapuchados, han bordeado la rotonda y, desde Drassanes, han avanzado hacia la Ronda Litoral al grito de "Palestina Libertad", pero una barrera de Mossos d'Esquadra se lo está impidiendo.

INTERCEPTADOS

El Ejército de Israel interceptó el miércoles a la Global Sumud Flotilla, formada por más de 40 barcos que portaban ayuda para la Franja de Gaza, después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino alertara de que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a apenas 3 millas náuticas (5,5 kilómetros) de distancia.

Los primeros barcos en ser interceptados por las tropas israelíes fueron el 'Sirius', en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona por los Comuns Ada Colau junto a otros 10 españoles, y el 'Alma', en el que viajaba la activista sueca Greta Thumberg y el miembro del Comité Directivo de la Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila.

Posteriormente, el ejército israelí interceptó también al 'Adara', embarcación de la que era capitán el concejal del Ayuntamiento de Barcelona por ERC, Jordi Coronas, y en el que viajaban un total de 11 tripulantes de nacionalidad española, entre ellos, la diputada de la CUP Pilar Castillejo, el militante de la misma formación Adrià Plazas, el periodista Néstor Prieto y el secretario de relaciones de IAC-CATAC Eduard Lucas.

La Global Sumud Flotilla aseguró que las tropas israelíes embistieron "deliberadamente" una de las embarcaciones, el buque 'Florida', mientras que el 'Yulara', el 'Meteque' y otros fueron atacados con cañones de agua.

"NO ES SU JURISDICCIÓN"

Antes de interceptarlos, el Ejército de Israel emitió una advertencia radiofónica en la que pedía a los integrantes de las embarcaciones que cambiaran el rumbo de su navegación alegando que se trataba de una "zona de guerra activa".

En respuesta, Ávila respondió que se trataba de una misión humanitaria, no violenta y de solidaridad que transportaba alimentos, filtros de agua y fórmula para bebés: "En un planeta de 8 mil millones de personas, la gente desprecia que dejen a niños morir de hambre, que bombardeen hospitales, escuelas y refugios. Estamos aquí con la conciencia del mundo, moviéndonos pacíficamente en una misión humanitaria no violenta para llevar esta ayuda".

El activista anunció que no acatarían la orden de detenerse porque la solicitud de Israel era un intento de perpetuar el genocidio del pueblo palestino, en sus palabras textuales: "Estamos en aguas internacionales, que no es su jurisdicción, nos dirigimos a aguas territoriales palestinas, que no es su jurisdicción, a pesar de que creen que pueden ocupar esa tierra, pero todo esto es completamente ilegal".

Finalmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció a las 12.39 horas del jueves en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press la interceptación de la totalidad de la Global Sumud Flotilla, a excepción de un barco "alejado", y confirmó que todos los pasajeros están en buen estado de salud y que serán trasladados a Israel, desde donde se les deportará a Europa.