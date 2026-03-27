Mossos activa un plan especial contra ladrones multirreincidentes en autopistas con 260 efectivos

1073674.1.260.149.20260327191405 Agentes de los Mossos d'Esquadra vigilan una estación de servicio de la C-32 en dirección Tarragona a la altura del Garraf (Barcelona) en el marco del dispositivo 'Kanpai Pista' - EUROPA PRESS

Se ha saldado con 3 detenidos que acumulaban 27 antecedentes y 225 personas identificadas

CUBELLES (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han activado este viernes a 260 efectivos en diversas autopistas y vías rápidas de Catalunya para prevenir y detectar los hurtos cometidos por ladrones multirreincidentes que se producen en los arcenes, gasolineras y áreas de servicio, coincidiendo con el primer día de la operación salida de las vacaciones de Semana Santa y el gran volumen de vehículos que se movilizan en las principales carreteras catalanas.

Se trata del 'Kanpai Pista', un dispositivo que surge del 'Kanpai' original puesto en marcha hace prácticamente un año para hacer frente a los delitos asociados a la multirreincidencia; en 2025, la policía catalana detectó 4.000 delitos en las principales vías de alta ocupación de Catalunya, el 85% de ellos en la AP-7.

A lo largo de este viernes, y según el balance provisional, los Mossos han detenido a 3 personas que acumulaban 27 antecedentes, se han identificado a otras 225, de las cuales 9 han sido en Girona y tenían en total 85 antecedentes; además, 144 vehículos han sido identificados y otro intervenido.

Según ha podido presenciar Europa Press en un acompañamiento policial este viernes, uno de los puntos que los Mossos han vigilado ha sido la C-32 en el Garraf (Barcelona), donde han desplegado un control policial en una estación de servicio en dirección Tarragona para prevenir posibles hurtos.

DIVERSAS UNIDADES UNIFORMADAS Y DE PAISANO

El dispositivo de este viernes, que se coordina desde la sala central del Complex Egara en Sabadell (Barcelona), incluye patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC), el àrea de Trànsit, efectivos del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) y Brigada Mòbil (Brimo), así como agentes de Investigación Criminal y la unidad Hèlix.

El subjefe de la Comisaria Superior Territorial, el intendente Miquel Hueso, ha detallado que el objetivo es crear un espacio de seguridad en vías de alta ocupación, especialmente en la AP-7, y ha precisado que el operativo combina patrullaje uniformado y servicio de paisano, con el apoyo de los 'Fura' de Barcelona por ser expertos en el estudio de este tipo de delincuentes y su modus operandi.

Por su parte, desde el control de la C-32, el jefe del Área Básica Policial del Garraf, el inspector Toni Santerbas, ha explicado ante los medios que el motivo por el que se ha escogido este punto es para tener cubierta las vías de entrada y salida y aplicar una "visión general".

"Si presionamos mucho en una zona que tenemos estresada a nivel delincuencial, una parte la podemos interceptar pero otra huye hacia otro sitio porque es su modus vivendi", ha dicho en referencia al 'corredor crítico' como la AP-7, que concentra la mayor parte de los delitos.

También desde este punto, el jefe de la Unidad de Seguridad Ciuddana del Garraf, el subinspector Richard Adesanya, ha precisado que se ha dado una "cobertura integral" en la C-32, a pesar de que no hay demasiada incidencia de hurtos porque desde enero se han diseñado dispositivos similares, aunque no tan intensos como el de este viernes.

'PINCHA-RUEDAS' Y DESCUIDOS DE DÍA

Según ha explicado el jefe de la Unitat Operativa de Mobilitat, el sargento Raül Oliva, una de las modalidades de delito que la policía quiere atacar son los hurtos al descuido y a través de distracciones; normalmente actúan en grupos de 2 o 3 personas, se suelen desplazar en vehículos de alquiler y lo que hacen es buscar a la víctima perfecta a quien robar, principalmente turistas extranjeros que utilizan un vehículo de gama alta.

Una vez detectada la posible víctima, uno del grupo avisa a los otros dos (los que cometen el robo) que suelen seguir a la víctima, le hacen señales para que se pare simulando que tiene una rueda pinchada, y cuando bajan del vehículo para comprobarlo, uno de los integrantes roba el bolso y objetos de valor, especialmente joyas y dinero, ya que suelen evitar móviles u otros aparatos rastreables.

Por otro lado, también pueden actuar en áreas de servicio, donde distraen a víctimas y aprovechan para robar en el interior del vehículo, o también en gasolineras; en total, los mossos tienen detectados a 35 delincuentes que practican esta modalidad y prácticamente se conocen todos entre ellos, y que actúan principalmente en la AP-7, AP-2 y C-32 en la zona de Girona y el norte de Barcelona.

TELONEROS DE NOCHE

Otra de las modalidades, denominada teloneros, se lleva a cabo de noche y las principales víctimas son los camioneros, en este caso delinquen con grupos más elevados (5 o 6 personas) y se mueven en vehículos robados, de alta gama y con gran capacidad para conducir rápidamente por las autopistas.

Además, van acompañados de un tercer vehículo (habitualmente una furgoneta) para almacenar la carga de los camiones que previamente los teloneros han conseguido robar cortando la lona de los vehículos.

En este caso, los Mossos tienen detectados unos 40 en toda Catalunya, si bien están presentes especialmente en la AP-7 o donde hay más áreas de descanso y vías paralelas para huir (en el área de Girona, especialmente).

En cuanto a su actitud, y a diferencia de los delincuentes que cometen hurtos, estos no dudan en enfrentarse, intimidar o amenazar al conductor del camión si se despierta o a testigos que presencien los hechos, y también suelen conducir de forma temeraria en su huida.

BAJAN LOS DELITOS DESDE ENERO

Fue el pasado 1 de enero cuando los Mossos empezaron a desplegar este dispositivo específico y el de este viernes es el cuarto, que se ha activado desde las 11 hasta las 18.00 horas, una franja en la que han detectado especial movimiento de ladrones que aprovechan el descuido o la distracción para actuar.

Con esta nueva modalidad de dispositivo, los mossos han registrado un descenso de los delitos en las principales carreteras catalanas, pasando de 622 a 394 (-37%) y las detenciones han pasado de 24 a 41 (+64%), un hecho que atribuyen al incremento de la cobertura policial en estas zonas, ya que ha subido un 117%.

Asimismo, han intervenido 29 vehículos y 11 se han recuperado, ya que una de las prioridades es "dejar fuera" de estas carreteras los coches que utilizan para delinquir.

INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA

Según el jefe de la Divisió de Trànsit, el intendente Txema Montero, se programan reuniones cada 15 días para ir valorando los datos que se registran respecto a este tipo de delitos, y aunque no se despliegan operativos como el de este viernes cada día, la presencia policial es continua para la prevención de estos.

Así, el objetivo es difuminar las líneas entre las regiones policiales de Catalunya, ya que al ser delincuentes que se mueven de forma rápida de un punto a otro del territorio, el flujo e intercambio de información y de recursos es continuo.

Finalmente, Oliva defiende el trabajo que hacen los mossos para luchar contra este tipo de multirreincidentes, aunque indica que los delitos que cometen son hurtos leves, por lo que es necesario atribuirles otros delitos para que la condena sea más severa, en este caso conducción temeraria o pertenencia a grupo criminal.