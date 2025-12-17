Los Mossos desalojan el asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) - LORENA SOPENA- EUROPA PRESS
BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
Los Mossos d'Esquadra han ejecutado este miércoles el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), convertido en un asentamiento ocupado, donde residían decenas de personas.
El operativo se ha iniciado a partir de las 8 horas de este miércoles y alrededor de la línea policial se han acercado un centenar de personas.
El desalojo se ha llevado a cabo petición del Ayuntamiento de Badalona, mediante una resolución judicial del Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona del pasado 12 de diciembre que autoriza al consistorio a recuperar la propiedad.