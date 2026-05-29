Mossos despliegan en L'Hospitalet (Barcelona) el 'Pla Bastió' para reducir robos y armas blancas

1091557.1.260.149.20260529195947 Agentes de los Mossos d'Esquadra durante una detención en el marco del 'Pla Bastió' - MOSSOS D'ESQUADRA

Participan agentes de orden público, paisano e investigadores para una mayor sensación de seguridad

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

Los Mossos d'Esquadra han hecho balance del 'Pla Bastió', un dispositivo centrado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para reducir los robos violentos y la presencia de armas blancas en la calle, reduciendo así una cifra de delitos que, a diferencia de Catalunya, experimentó un crecimiento del 10,1% en 2025.

El subjefe de la Comisaría Superior Territorial, el intendente Miquel Hueso, y la jefa del Área Básica Policial de L'Hospitalet, la intendenta Sònia Rius, han explicado los detalles este viernes de un plan que, desde que se desplegó el pasado 15 de abril, ha permitido abrir 7 investigaciones y realizar 28 detenciones "de calidad" por hechos violentos; tres de los arrestados ya han ingresado en prisión.

Según Hueso, el 'Bastió' busca presionar las calles de L'Hospitalet con más agentes de paisano, orden público, investigación y diversas unidades del cuerpo catalán, así como de Guàrdia Urbana del municipio y Policía Nacional, con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos.

"Buscamos un plan de choque intenso, continuo e intensivo que tenga impacto en el resultado de aquello que realmente nos preocupa", ha explicado el intendente sobre un plan que pretende romper las fronteras de las diversas áreas policiales al integrar efectivos de Barcelona.

A diferencia del 'Kanpai', un plan reactivo centrado en los delicuentes multirreincidentes que se aplica en toda Catalunya en determinadas ocasiones, el 'Bastió' busca mantener una constancia de cara a la llegada del verano y el incremento de población y movimiento en la vía pública.

El 'Bastió' también contempla estrategias de otros planes como el 'Daga', centrado en la requisa de armas blancas, con un doble objetivo: actuar de forma preventiva para reducir robos en los que se emplean dichas armas, así como evitar posibles lesiones y homicidios.

MÁS ROBOS VIOLENTOS

Tras un intensivo diagnóstico de la situación delincuencial en el municipio, Rius ha detallado que los robos violentos crecieron un 5,9% en 2025 respecto al año anterior, y en cuanto a 2026, han detectado entre 210 y 240 mensuales (7,23 robos de media cada día).

En cuanto al perfil del autor, los Mossos reconocen encontrarse cada vez con un ladrón más joven (de 16 a 20 años, principalmente), persistente y eventualmente en grupo, aprovechando "la oportunidad del delito" para robar principalmente teléfonos móviles, huir en patinete eléctrico y vender los terminales a otros comercios.

De hecho, el patinete eléctrico aparece en el 50% de los robos y la mayor parte de los hechos se producen de las 13.30 a las 22 horas, en zonas que la policía catalana ya tiene identificadas: el centro, Santa Eulàlia, Pubilla Cases y La Florida, así como los barrios de Collblanc y La Torrassa.

INTRODUCIRLOS EN EL SISTEMA

Uno de los problemas con los que se ha topado la policía catalana es la dificultad de identificar a los autores, a menudo de incógnito cuando roban y con falta de testimonios que puedan describirlos, por lo que subrayan la importancia de realizar una primera detención y así introducirlos en el sistema: "Si lo detenemos ya sabemos quién es y a partir de aquí ya se crea un historial delictivo", detalla Hueso.

Además, el intendente subraya la ventana de oportunidad con la que trabajan al contar con la Ley contra la multirreincidencia, que permite "desconectar" a personas y poder aplicarles medidas cautelares, como las órdenes de alejamiento, o incluso su ingreso en prisión en función del número de antecedentes con el que cuenten.

4 EJES DE ACCIÓN

El 'Bastió' trabaja sobre cuatro ejes de acción: la prevención y detección 'in fraganti', con patrullaje a pie de unidades de orden público como el Arro, así como la presencia de la Brigada Mòbil (Brimo), efectivos de paisano (Fura) y la unidad de motos (Guilles), agentes "efectivos" a la hora de cerrar corredores de fuga a los ladrones.

Además, también se realizan controles en los nodos de transporte, como el Metro, y contempla la activación de la Unidad de Drones y del Hèlix para identificar posibles huidas.

Por otro lado, la investigación juega un papel fundamental, según los Mossos, para fijar un conjunto de objetivos prioritarios a la hora de "desactivar" a los ladrones persistentes, así como ejercer presión sobre el negocio de la receptación de los móviles robados.

Finalmente, el cuarto eje trabaja sobre el apoyo a la víctima con activación policial de 24-48 horas tras los hechos, asesoramiento de autoprotección y continuidad de denuncia y atención prioritaria a las víctimas vulnerables.

Rius ha añadido que el plan también contempla un trabajo de asesoramiento a autores menores de 14 años (cuatro identificados hasta ahora) en cuyo proceso también colabora la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència (DGPPIA) de la Generalitat.

DESPLAZAMIENTO DELICTIVO Y VULNERABILIDAD

Sobre el crecimiento delictivo en L'Hospitalet, los Mossos consideran que es una ciudad "muy compleja" en la que intervienen muchos fenómenos que pueden impactar sobre esta tendencia como la gran densidad de población y la intensa movilidad en el espacio público.

Además, indican que los barrios con un factor de vulnerabilidad social importante pueden ser causa de dicho crecimiento delictivo durante el último año.

Finalmente, añaden que la presión del 'Kanpai' sobre la capital catalana puede haber desplazado a delincuentes hacia L'Hospitalet, tal como pasó en 2024 en el Aeropuerto de Barcelona hacia otras ciudades de España como Valencia.