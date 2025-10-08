Los Mossos d'Esquadra lamentan la "muerte criminal" de uno de sus agentes en Lleida

Archivo - Bandera de Catalunya en la gorra de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han lamentado la "muerte criminal" de un miembro de la policía catalana este miércoles por la tarde en el barrio de Cappont de Lleida, cuyo presunto autor han detenido en el lugar de los hechos, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos han sucedido en la calle Doctora Castells, donde diversas dotaciones policiales han acudido junto con tres unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como su equipo de psicólogos.

"En estos momentos tan dolorosos, queremos expresar nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo a su familia, amistades, compañeros y compañeras", ha compartido a través de un comunicado la policía catalana, que asegura que ha activado los servicios psicológicos para dar atención y acompañamento a sus allegados.

Ha añadido: "Compartimos con ellos el reconocimiento a su trayectoria y su dedicación ejemplar al Cuerpo de Mossos d'Esquadra durante los 21 años de servicio".

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas y el caso está bajo secreto de las actuaciones.