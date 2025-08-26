Los Mossos detienen a un hombre de 71 años por apuñalar a un joven en Lleida

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 71 años como presunto autor del apuñalamiento de un joven de 24 años durante una pelea ocurrida la noche del lunes en la avenida Valencia de Lleida, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Se trata del cuarto episodio de este tipo en la ciudad desde la madrugada del domingo, según ha avanzado 'Segre', cuando un joven fue apuñalado a la salida de una discoteca ubicada en la N-230 y, horas más tarde, un hombre fuese atacado con un arma blanca en el barrio del Clot.

El lunes, un joven resultó herido en otro episodio tras recibir una puñalada durante una pelea en la calle Ramon Llull de Lleida y, aunque hay una investigación en curso, por el momento no constan detenidos.