El Museu Marítim de Barcelona da voz a refugiados con la renovación de '7 vaixells, 7 històries'

Uno de los espacios de la muestra - MUSEU MARÍTIM

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu Marítim de Barcelona ha renovado la exposición permanente '7 vaixells, 7 històries', en la que ha incluido un nuevo ámbito dedicado a las personas que buscan refugio cruzando el mar, informa en un comunicado de este lunes.

Esta renovación forma parte de Maritime Refugee Project, una iniciativa global nacida en el Congreso Internacional de Museos Marítimos de Halifax, en 2022, y está liderada por la directora del Maritime Museum of San Diego, Christina Connett.

Con esta incorporación, el museo renueva el ámbito dedicado al conflicto marítimo para ofrecer "una lectura más actual y comprometida", y la muestra revisa el concepto de conflicto para mostrar que no solo se expresa en forma de guerra, sino también con las consecuencias humanas de los desplazamientos forzados.

El recorrido de este espacio se articula a través de dos contenedores museográficos y una instalación audiovisual que establecerán un diálogo "constante entre pasado y presente": en el primero se expone una patera original cedida hace años por la Guardia Civil, una de las primeras que llegó a las costas españolas.

En el segundo contenedor se establece un diálogo entre la historia y el presente y un audiovisual permitirá conocer el caso el barco Manuel Calvo; y el recorrido se completa con un espacio dedicado a documentos y maquetas originales del fondo del museo.