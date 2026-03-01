El MWC celebra sus 20 años en Barcelona mirando hacia el espacio y con el horizonte del 6G

Archivo - El ceo de GSMA, John Hoffman - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mobile World Congress (MWC) empezará este lunes su 20 edición en Barcelona con el objetivo de volver a superar los 100.000 visitantes y con el foco puesto en la soberanía digital, las nuevas tecnologías satelitales y el horizonte del 6G.

El congreso de telefonía se extenderá hasta el jueves 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ubicado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y prevé generar un impacto económico de 585 millones de euros en el territorio, un 4,3% más que en la edición anterior.

Este año, las grandes novedades son 'Nuevas Fronteras', una zona en el Hall 6 dedicada al espacio que contará con la participación de SpaceX y Starlink; el 'Airport of the Future', un área fuera del recinto sobre aviación, y 'CircuitX', una propuesta sobre movilidad inteligente en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

En una entrevista concedida a Europa Press, la directora general de Marketing de GSMA, Lara Dewar, ha agradecido a Barcelona y a sus ciudadanos su hospitalidad durante 20 años en los que asegura que el congreso ha posicionado a la ciudad como 'hub' tecnológico mundial.

De hecho, el ceo de la patronal organizadora del evento, John Hoffman, explicó el pasado 31 de enero que el contrato entre GSMA y Barcelona finaliza en 2030 y a partir de ese año se prorrogará anualmente si ambas partes así lo desean, aunque dejó entrever su voluntad de quedarse: "Si algo funciona, no lo toques".

SALTO AL ESPACIO

Las nuevas oportunidades en materia de conectividad apuntan hacia el espacio y el Mobile no ha dejado escapar la ocasión de dedicar una zona del Hall 6 a las tecnologías satelitales, la tecnología cuántica y las soluciones de inteligencia artificial (IA).

Por ello, 'Nuevas Fronteras' servirá como primera aproximación del congreso al universo, con la presencia destacada de la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y del vicepresidente de ingeniería de su división Starlink, Michael Nicolls.

Volviendo a la Tierra, otra motivación de GSMA, la patronal de operadores que organiza el MWC, ha sido el transporte aéreo, y por ello ha colocado fuera del recinto el 'Aviation of the Future', que contará con socios como la zona Airbus y Outsight.

4YFN Y TALENT ARENA

Volverán los viejos conocidos 4 Years From Now (4YFN), dedicado a los emprendedores, inversores y empresas innovadoras del sector de las startups, y el Talent Arena, focalizado en el talento digital y que se celebrará en el recinto de Montjuïc del 2 al 4 de marzo.

Como novedad, el 4YFN cuenta este año con un ticket específico, con un precio de 399 euros, y un acceso exclusivo en la zona norte del recinto, y en los 4YFN26 Awards se presentarán 20 startups bajo la mirada de inversores con una capacidad total de inversión de 60.000 millones de euros.

Por su parte, el Talent Arena contará con unos 22.000 profesionales y universitarios para identificar, desarrollar y luego atraer el talento digital, con un programa con más de 160 sesiones de contenido, 45 workshops, más de 20 actividades en la Skills Lab, más de 30 sesiones de robótica y gaming y 5 hackatones.

EMPRESAS ISRAELÍES Y PALESTINAS

El MWC 2026 acogerá tanto a empresas israelíes --no sancionadas por organismos internacionales y pese a las amenazas de boicot lanzadas por el ministro de Comunicaciones del país el pasado mes de septiembre-- y a compañías palestinas.

En concreto, la Asociación Palestina de Empresas de Tecnología de la Información traerá a 11 entidades tecnológicas procedentes de Gaza y Cisjordania, una participación que Dewar ha puesto en valor "en un momento como este" y que tendrá un protagonismo especial en el 4YFN, evento paralelo dedicado a las empresas emergentes.

HALL ZERO

Uno de los temas que planea de cara a las futuras ediciones del MWC en Barcelona es la incorporación del futuro Hall Zero, que aportará otros 60.000 m2 al recinto para elevar la cifra total de superficie expositiva a los 300.000 m2.

Sin embargo, la infraestructura no estará operativa hasta mediados de 2027 y, por tanto, no se podrá utilizar hasta el MWC de 2028, un hecho que será clave para que GSMA pueda ampliar su capacidad y dar cabida a nuevos proyectos.