El Rey llama a "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Medio

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López (2i); el president de la Generalitat, Salvador Illa (3i); el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4i); el Rey Felipe VI (c); y el ministro de Industria y Turismo, Jordi Her - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha llamado a "la máxima moderación en el uso de la fuerza" en Oriente Medio, así como a respetar las vidas civiles y buscar una salida diplomática de la actual lógica de confrontación.

Lo ha dicho este domingo en su discurso durante la cena oficial --celebrada en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre este lunes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

En un discurso en que ha hablado en castellano, catalán e inglés, el Rey ha hecho este llamamiento "para prevenir una situación caótica y una represión total" y para restaurar el diálogo para buscar la paz.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)