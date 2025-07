Niubó dice que hay indicios de una "decisión unilateral" en el error de adjudicaciones docentes

BARCELONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, ha apuntado que el error en el proceso de adjudicación de plazas a docentes en Catalunya no ha sido informático ni humano, sino que tienen indicios de intervención de una persona que ha podido tomar "una decisión unilateral contraviniendo la normativa y las resoluciones" de la Conselleria.

En una entrevista este sábado en 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press, Niubó ha señalado que los hechos son graves, ya que ponen en cuestionamiento la fiabilidad de la Conselleria y la transparencia del proceso: "Hemos abierto un expediente informativo porque necesitamos, debemos esclarecer los hechos y depuraremos todas las responsabilidades".

La consellera ha cifrado en 3.000 los docentes que verán modificada su destinación en la repetición de adjudicación de plazas, que ha puntualizado que representa el 5% de los 57.000 docentes aspirantes a plaza, y ha dicho que "lo más probable es que mejoren su posición".

Además, Niubó ha explicado que no prevén retrasar el inicio del curso escolar: "No podemos permitir que esta incidencia que asumimos como Conselleria acabe generando mayor perjuicio al conjunto del sistema educativo, al alumnado, a las familias y, por tanto, no nos estamos planteando esta modificación".

Niubó comparecerá este martes 22 de julio a las 12 horas ante la Comisión de Educación y FP del Parlament por la paralización de las adjudicaciones docentes, que se tendrán que repetir tras detectarse incidencias en el proceso.