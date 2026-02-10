Operativo de Mossos y la GDF italiana contra una red de tráfico de hachís asentada en Barcelona

Operativo en marcha de Mossos y la GDF italiana contra una red de tráfico de hachís en Barcelona - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guarda di Finanza (GDF) italiana están llevando a cabo un operativo para desarticular una red de tráfico de hachís asentada en diferentes ciudades de Barcelona, y con vínculos en Marbella (Málaga) y Tauste (Zaragoza).

La investigación internacional está tutelada por la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Badalona (Barcelona) Plaza número 4 y la Fiscalía Antimafia de Milán (Italia), y se prevén más de una decena de entradas en Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcada i Reixac (Barcelona) y Llorenç del Penedès (Tarragona), informa la policía catalana este martes en un comunicado.

El despliegue policial cuenta con más de 120 efectivos con agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), la Brigada Móvil, (BRIMO), el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), la Unidad Canina, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana, además de efectivos de la Guardia di Finanza.

Por parte de Mossos d'Esquadra, el operativo está liderado por la DIC y la Unidad Central de Organizaciones Criminales Transnacionales del Área Central de Crimen Organizado.

El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.