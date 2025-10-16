Las Ordenanzas Fiscales de 2026 superan el primer trámite con los apoyos de BComú y ERC

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, en la comisión extraordinaria de este jueves - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Ordenanzas Fiscales de 2026 propuestas por el gobierno del alcalde de Barcelona, Jame Collboni, han superado su primer trámite en la comisión de Economía y Hacienda, donde ha contado con los apoyos del PSC, BComú y ERC.

Tras salir adelante en la sesión extraordinaria de este jueves, las ordenanzas deberán someterse de nuevo a votación en el pleno de diciembre para su aprobación definitiva.

Tanto republicanos como Comuns habían anunciado antes de la comisión su apoyo a las Ordenanzas Fiscales y Presupuestos de Collboni después de llegar a sendos acuerdos con el gobierno municipal.

