Las Ordenanzas Fiscales de 2026 superan el primer trámite con los apoyos de BComú y ERC

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, en la comisión extraordinaria de este jueves - EUROPA PRESS
BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las Ordenanzas Fiscales de 2026 propuestas por el gobierno del alcalde de Barcelona, Jame Collboni, han superado su primer trámite en la comisión de Economía y Hacienda, donde ha contado con los apoyos del PSC, BComú y ERC.
Tras salir adelante en la sesión extraordinaria de este jueves, las ordenanzas deberán someterse de nuevo a votación en el pleno de diciembre para su aprobación definitiva.
Tanto republicanos como Comuns habían anunciado antes de la comisión su apoyo a las Ordenanzas Fiscales y Presupuestos de Collboni después de llegar a sendos acuerdos con el gobierno municipal.
