Óscar López afirma que España es "epicentro" de la revolución ética de la inteligencia artificial

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que España es hoy día el "epicentro" de la revolución ética de la inteligencia artificial y, añade, por extensión, de las redes sociales.

En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo ha destacado la celebración del Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona esta semana: "El encuentro cuenta con los mejores expertos en esa perspectiva humanista, confiable, que conocen la gran batalla geopolítica que estamos viviendo en nuestras vidas", ha subrayado.

Sobre la posición de Europa en la regulación de estas tecnologías, ha asegurado que "esto va de soberanía, de quién manda y qué reglas impone" porque, advierte, los propietarios de las grandes tecnológicas plantean que es la tecnología la que debe gobernar, algo que el ministro considera que no es cierto.

En este sentido, ha destacado que España ha creado un observatorio de derechos digitales, una ley de inteligencia artificial y una carta de derechos digitales, entre otras medidas, y fuera de la regulación se promueve una fábrica de chips y semiconductores y se apuesta por empresas avanzadas: "Lo importante es que tenemos una visión holística", ha apuntado.

DEFENSA E IA

Sobre la relación entre la defensa y la inteligencia artificial ha asegurado que la defensa "depende de la IA" y remarca que las democracias tienen que actuar para no dejar las decisiones en manos de la tecnología.

"Son cosas que se deben decidir democráticamente y no en cinco despachos en Palo Alto. Es una lucha muy difícil, muy complicada, en la que los gobiernos de la Unión Europea tienen mucho trabajo por delante", ha explicado.

Ha lamentado que la "peor noticia" en cuanto a la construcción europea fue el Brexit que, dice, tuvo una campaña de desinformación relacionada, por lo que defiende que existan elementos de verificación y de corrección para evitar los bulos del algoritmo.

RENDIMIENTO DE CUENTAS

A este respecto, el ministro sostiene que debe haber responsabilidad por parte de los dueños de las plataformas y el algoritmo debe ser transparente: "Tiene que haber un regulador y tiene que haber alguien que vigile que se cumpla".

Ha advertido que entre las tecnologías disruptivas que han surgido a lo largo de la historia "ninguna tiene tantas consecuencias" como la inteligencia artificial, y ha añadido que sus creadores y principales dominadores ponen en cuestión la soberanía de los estados.

"No es razonable que el único objetivo sea el incremento del beneficio de una empresa, aunque sea a costa de poner en riesgo la seguridad financiera del planeta, aunque sea a costa de suicidios de un niño o una niña de 15 años, aunque sea a costa de que sus datos sean comercializados sin su consentimiento", ha expuesto.