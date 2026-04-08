Óscar López dice que el acuerdo EEUU-Irán es "motivo de esperanza, pero hay mucho que hacer"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y el ceo de Sateliot, Jaume Sanpere - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto al fuego durante 15 días es "motivo de esperanza, pero hay mucho que hacer".

Lo ha dicho este miércoles durante una visita a la sede de la empresa, acompañado por el ceo de la compañía, Jaume Sanpere, en la que ha añadido que el Gobierno reitera su posición en este conflicto y que el "tiempo va a demostrar que tiene razón".

"Hay que aprovechar el plazo de dos semanas para hacer muchas cosas", ha dicho, y ha llamado a acabar el ataque sobre Irán, el de Irán sobre los países del Golfo Pérsico, el de Israel al Líbano y la respuesta de Hezbollá.

Ha añadido que también se debe lograr la normalidad en el estrecho de Ormuz y ha llamado a que se busque una "solución estable" bajo el auspicio de la ONU.

ABORTO

López ha respondido al consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, que este martes dijo que la voluntad del Gobierno de incluir el derecho al aborto en la Constitución es "institucionalizar la cultura de la muerte".

El ministro ha dicho que el aborto "es un derecho de las mujeres y blindar ese derecho en la Constitución es lo correcto", y ha recordado que países como Francia ya lo han hecho.

Ha recordado que en la Comunidad de Madrid menos del 1% de los abortos se hacen en la sanidad pública y ha pedido "menos burradas, más cumplir la ley y más comprometerse con los derechos de las mujeres".