El Parlament pide una ley audiovisual catalana y que el Perte de lengua fomente las cooficiales

La CUP critica el acuerdo sobre el catalán y Junts reprocha a ERC su actitud ante el Gobierno

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este jueves a propuesta de ERC instar al Govern a presentar durante 2022 una Ley de Comunicación Audiovisual de Catalunya, así como defender que el "grueso" del Perte 'Una nueva economía para la lengua' se destine a la promoción del catalán, el gallego, el euskera y el aranés.

Todos los grupos parlamentarios han apostado por promover esta nueva ley excepto Vox y Cs, que han votado en contra ---ambos han rechazado también, junto al PP, pedir que el grueso del Perte sobre lengua que impulsa el Gobierno central se destine a la promoción de las lenguas cooficiales--.

A través de otro punto de la moción, el pleno ha instado al Govern a aprovechar los fondos europeos para impulsar un 'hub' audiovisual para que Catalunya sea referente en la creación y producción audiovisual catalana y en catalán, así como destinar parte del incremento del presupuesto de la Conselleria de Cultura a una línea de ayudas al sector.

La moción celebra la renovación de cargos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y apuesta por su transformación y renovación "en una corporación de contenidos en lengua catalana", que ha prosperado pese al rechazo de Vox, la CUP, los comuns, Cs y el PP.

DEFENSA DEL CATALÁN

Dolors Sabater (CUP) ha reprochado a ERC no haber aceptado enmiendas de su grupo para potenciar el uso del catalán, y ha acusado a ERC, Junts, PSC-Units y comuns de haber "perpetrado la renuncia para siempre más a la inmersión lingüística" en las escuelas con la propuesta de modificar la Ley de Política Lingüística.

Francesc de Dalmases (Junts) ha asegurado que su grupo nunca se moverá de la defensa de la inmersión lingüística y, sobre el audiovisual, ha pedido no dar crédito al Gobierno central: "¿Si hay que hacer una ley, dónde la hacemos, si no es aquí? Encima algunos dicen que no irá bien si la hacemos aquí. ¿Lo dicen los socios, los que dan estabilidad, que no irá bien? ¿Entonces, por qué somos socios y damos estabilidad?".

La republicana Raquel Sanz ha respondido a Sabater que el catalán se defiende con grandes consensos, tras lo que ha destacado que cada partido decide su estrategia y que ERC opta por la vía de la negociación, siendo consciente de quién está al otro lado, según ella: "Creo que todos nos tenemos que respetar un poco más, porque el objetivo es compartido".

DEBATE DE LA MOCIÓN

La diputada de Cs Anna Grau ha tachado la política lingüística de la Generalitat de fracasada y desastrosa, y ha advertido de que "la mejor arma para potenciar el catalán, sea en la escuela, en Netflix o en Hollywood, es que es una lengua española".

La socialista Rocío García ha calificado esta moción de poco ambiciosa; ha avisado de que el catalán y el aranés no avanzarán si no es desde el acuerdo, y ha aseverado que "no se puede decir que el Gobierno de España" no está comprometido con las lenguas cooficiales.

Desde los comuns, la diputada Jéssica González ha apostado por mantener "el principio de discriminación positiva" del catalán porque considera que está en una situación de emergencia, y ha acusado al Govern de no aplicar los artículos lingüísticos de la Ley del Cine de Catalunya.

Alberto Tarradas (Vox) ha sostenido que los independentistas no quieren un sector audiovisual de calidad, sino que pretenden "comprar el sector audiovisual catalán subvencionándolo con dinero público al servicio de su ideología particular, y discriminar la lengua española".

Desde el PP, Lorena Roldán ha criticado que ERC, que forma parte del Govern, lleve a la Cámara la propuesta de impulsar una ley audiovisual catalana en lugar de directamente promover esta ley, por lo que cree que la moción "responde a puro postureo y nada más".