Parlon apunta a una trifulca entre bandas como causa del tiroteo con un menor muerto en Barcelona

La consellera de Interior, Núria Parlon, observa un incendio forestal, a 26 de junio de 2026, en Tiana, Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmado que los primeros indicios de la investigación del tiroteo donde ha muerto un adolescente en el parque de La Pegaso de Barcelona apuntan a un enfrentamiento entre bandas juveniles.

Lo expresa en un apunte en 'X' después de que fuentes conocedoras lo explicaran a Europa Press este viernes por la mañana tras producirse los hechos sobre las 23 horas de este jueves en el barrio barcelonés de La Sagrera, donde un conjunto de jóvenes armados se enfrentaron y uno de ellos acabó muriendo tras recibir al menos un disparo.

Parlon ha expresado su "condena rotunda" a la máxima expresiín de violencia que representan estos hechos y ha asegurado que los Mossos trabajan para encontrar a los autores.

UN ADOLESCENTE

Se trata de un adolescente de 15 años y la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policía catalana ha asumido el caso para esclarecer los hechos.

En este sentido, diversos efectivos policiales se desplazaron a la zona para tratar de localizar a los presuntos implicados.

Diversos testigos alertaron de disparos en este parque ubicado en la calle Portugal y la investigación está abierta bajo el secreto de las actuaciones.