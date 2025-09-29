La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmado que lo "peor" del episodio de lluvias en la zona de les Terres de l'Ebre (Tarragona) ya ha pasado, y a pesar de que Protecció Civil estará alerta durante todo el día, la previsión meteorológica indica que la perturbación se alejará de Catalunya y los avisos se podrán cerrar a mediodía.

Lo ha explicado en rueda de prensa desde la Conselleria este lunes por la mañana, acompañada del jefe del área de predicción del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Santi Segalà; la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, y el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, así como mandos de Mossos d'Esquadra, Bombers y Agents Rurals.

"Si se confirma que el episodio va a la baja, volveremos a enviar una alerta a móviles para recuperar la normalidad en las escuelas este martes", ha añadido la consellera, que ha indicado que hasta ahora se han enviado dos avisos; uno este domingo en Baix Ebre, Montsià y Terra Alta, y otro este lunes a las 7.00 horas en Montsià y Baix Ebre.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)