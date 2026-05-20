Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga con 2 detenidos tras 4 operativos en Girona

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, junto con las Policías Locales de Palagrugell y Sant Feliu de Guíxols (Girona), han realizado cuatro intervenciones policiales en menos de un mes que se han saldado con un punto de venta de droga desmantelado, dos personas detenidas por tráfico de drogas y diversas cantidades de sustancias incautadas.

En total, se han intervenido más de 4,5 kilos de hachís, más de 100 gramos de cocaína y 500 de cogollos de marihuana, además de inspeccionar unas construcciones ilegales donde habitaban multitud de personas que vivían con menores de edad en situación de insalubridad, muchas de ellas delincuentes reincidentes en situación irregular, informa el cuerpo en un comunicado este miércoles.

El punto de venta desmantelado se encontraba en un barrio conflictivo de la localidad de Palafrugell, conocido por multitud de ocupaciones ilegales y donde se realizaban numerosas intervenciones policiales.

Se detuvo a la persona responsable del punto de venta encontrándole 4,5 kilos de hachís, 82 gramos de cocaína, 455 gramos de marihuana en cogollos y 295 euros en efectivo, además de numerosos envoltorios pequeños para dividir la droga y un patinete eléctrico que utilizaba para moverse por la ciudad y vender su droga, si bien acabó ingresando en prisión posteriormente.

El segundo detenido por venta de drogas funcionaba con el mismo modus operandi que el primero, haciendo uso de un patinete eléctrico, pero en esta ocasión en la localidad de Sant Feliu de Guíxols, y en el momento de su detención llevaba consigo 98 dosis de cocaína, lista para su venta, además de 350 euros.