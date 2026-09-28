El 'premier' de Groenlandia dice que el acuerdo con EE.UU. es bueno "también para Europa y la OTAN"

(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederick Nielsen; y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; durante la entrega de los IV Premios Vanguardia, a 28 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalu - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha afirmado que el acuerdo que Groenlandia ha alcanzado con los Estados Unidos es un buen acuerdo para su territorio, para los estadounidenses "y también para Europa y la OTAN".

Nielsen ha sido reconocido este lunes en los Premios Vanguardia 2026 con el Premio Internacional y, tras recibir el galardón de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que debe verse el acuerdo como algo positivo y que va en la dirección correcta.

"Se nos ha reconocido como un pueblo con derecho a la autodeterminación. Se trata de un trato respetuoso que exige respeto mutuo por parte de todos los actores, y eso es precisamente lo que se necesita en los tiempos actuales", ha expresado.

Ha añadido que beneficia a la OTAN y a Europa porque, como los europeos defienden sus fronteras, incluidas las del norte, en Groenlandia, este acuerdo proporciona "una herramienta eficaz para colaborar en materia de defensa".

Y también ha defendido la postura firme de su territorio en pro del diálogo y por la defensa del derecho internacional y su soberanía: "Si empezamos a trabajar bajo estos principios, tendremos un mundo con menos conflictos que el actual. Es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, pero también al resto del mundo que comparte estos valores".