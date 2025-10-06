Los Premios Ondas 2025 reciben 542 candidaturas de 18 países

Archivo - Foto de familia durante el encuentro con los galardonados de los Premios Ondas 2024, en el Palacete Albéniz, a 14 de noviembre de 2024, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 72 Premios Ondas han recibido 542 candidaturas procedentes de 18 países de Europa, América del Norte, América del Sur y Asia, informa este lunes la Cadena Ser en un comunicado.

Los galardones han atraído una gran cantidad de propuestas en las categorías nacionales de Radio y Televisión, destacando la calidad y diversidad de los proyectos presentados.

El fallo del jurado de los 23 premios --21 nacionales y dos internacionales-- se anunciará el 28 de octubre en el programa 'La ventana' de la Cadena Ser, así como en la web y redes sociales de la emisora.

El jurado, que se reunirá el 27 y 28 de octubre en Barcelona, estará compuesto por 28 profesionales de los ámbitos de la comunicación y la publicidad distribuidos en cinco grupos y evaluarán las 542 candidaturas recibidas.

Los premios nacionales se otorgarán a trabajos realizados y emitidos en España, en cualquiera de las lenguas oficiales, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2025, y los internacionales a trabajos realizados en cualquier país durante el mismo periodo.