Archivo - Imagen de archivo de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

GIRONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de instancia de Puigcerdà (Girona) ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido el pasado viernes por su presunta relación con la muerte de su madre en Llívia (Girona) la semana pasada, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron al hijo mayor de la víctima el viernes, después de localizar el pasado lunes, 16 de noviembre, el cuerpo sin vida de la mujer, que presentaba signos de violencia.

La causa está abierta por un delito de homicidio o asesinato, pues se concretará a medida que avance la investigación.