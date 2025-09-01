Prisión provisional para el detenido por tirar a su mujer por la ventana en Manresa (Barcelona)

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Manresa (Barcelona) ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido que presuntamente agredió con arma blanca y tiró por la ventana a una mujer, de la que tenía orden de alejamiento, el sábado.

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicado, se le acusa de un homicidio en grado de tentativa y de romper la orden de alejamiento.

El hombre, de 35 años y con una veintena de antecedentes, fue detenido el mismo sábado por los Mossos d'Esquadra en Manresa y el suceso ocurrió en su piso y ella fue hospitalizada con heridas graves aunque sin peligro de muerte: cayó sobre unos contenedores de basura que amortiguaron el impacto.