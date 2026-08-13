Protecció Civil activa la prealerta del Infocat por peligro muy alto de incendio en Catalunya

Mapa Pla Alfa de este jueves 13 de agosto - AGENTS RURALS

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Infocat este jueves debido a que todas las comarcas se encuentran en el nivel 3 por peligro muy alto de incendio, destacando las tarraconenses del Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Ribera d'Ebre Y Terra Alta, ha informado en un mensaje en la red social 'X' recogido por Europa Press.

Barcelona también tiene varias comarcas con toda su superficie en este nivel, como el Moianès; o prácticamente toda, como el Barcelonès, Vallès Occidental o Baix Llobregat.

La presencia es menor en Lleida, aunque comarcas como la Noguera o el Solsonès tienen una gran parte de la superficie en este nivel; mientras que en Girona destaca el Alt Empordà.