Psicóloga de UIC defiende "aplicar medidas estructurales" a favor de la salud mental en el trabajo

Archivo - Una mujer escribe en el teclado de su ordenador, en una foto de archivo - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigadora y psicóloga de la UIC especializada en salud mental aplicada a las organizaciones, Isabella Meneghel, ha defendido "aplicar medidas estructurales" para proteger la salud mental en el trabajo, informa la universidad en un comunicado este jueves.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, este sábado 10 de octubre, destaca el aumento de iniciativas relacionadas con la salud mental que se llevan a cabo tanto internamente por parte de las empresas como externamente por parte de consultorías, aunque remarca: "Todavía no se ha llegado al momento social que permita decir que todas las compañías han pasado de la cosmética a la ética".

Ve necesario que este compromiso se traduzca en políticas basadas en las necesidades de los equipos, diseñadas con su participación y evaluadas para comprobar sus resultados, y considera que "a las empresas les interesa cada vez más proteger la salud mental de sus trabajadores, pero también que se sepa que lo están haciendo".

La también responsable de Support Empresa --servicio de psicología para la salud laboral que ofrece la clínica universitaria Support de UIC-- ha recordado que informes recientes "ponen en evidencia un aumento de las bajas por problemas de salud mental y de una elevada carga de malestar asociada al trabajo", y cita la sanidad, los cuidados sociales y la educación como los sectores más afectados.

La psicóloga también se ha referido al impacto que la tecnología tiene en los trabajadores cuando se utiliza a favor de estar siempre conectados y "se les exige que atiendan de manera constante llamadas, mensajes y correos".

"Aunque el derecho a la desconexión digital está reconocido legalmente, su aplicación efectiva requiere medidas organizativas y el compromiso de los responsables. Los protocolos no siempre se respetan y se entra en un círculo de exigencias de hiperconexión que puede dificultar la recuperación y favorecer adicción o tecnoestrés", ha añadido.

MEJORAR LA SALUD MENTAL DE SANITARIOS

Con el objetivo de evaluar y mejorar la salud de los profesionales sanitarios, uno de los sectores "especialmente expuestos a riesgos psicosociales", la investigadora ha impulsado MedMind, una herramienta digital que permitirá identificar posibles fuentes de estrés y analizar sus condiciones laborales.

Este proyecto, que se encuentra en una fase de validación científica y pruebas de usabilidad, ofrecerá al personal sanitario la posibilidad de valorar sus condiciones laborales y medir indicadores de salud mental como la ansiedad, el agotamiento o el estrés, y proporcionará recursos de autocuidado personalizados; además de que proporcionará métricas y datos agregados y anonimizados a las instituciones sanitarias sobre el estado emocional de sus empleados.