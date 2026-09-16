Requisan material presuntamente falsificado valorado en 141.000 euros en Lleida

Prendas intervenidas - GUARDIA CIVIL

LLEIDA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido el pasado 9 y 10 de septiembre material presuntamente falsificado y valorado en más de 141.000 euros en los mercadillos municipales de Mollerussa y Les Borges Blanques (Lleida).

En concreto, se han aprehendido 669 bolsos prendas (261 en Mollerussa y 408 en Les Borges Blanques) con ropa deportiva, prendas, carcasas y fundas de móviles cuyo valor respectivo es de 66.120 euros y 75.475 euros, ha informado la Benemérita en un comunicado este miércoles.

Como resultado de ambas actuaciones, se instruyeron diligencias por un presunto delito contra la propiedad industrial, quedando las dos personas investigadas como presuntas autoras de los hechos.